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Şişli'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamacayla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 07:17 | Son Güncelleme

Şişli'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamacayla yakalandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, ekiplerin bir saatlik kovalamacası sonucu Kadıköy Göztepe'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 FK 0616 plakalı araç sürücüsü, Şişli'deki bir alışveriş merkezinin önünde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için aracı takip etmeye başladı. Yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından polisin ısrarlı takibi sonucu şüpheli S.U, Kadıköy Göztepe'deki bir benzin istasyonunda yakalanarak gözaltına alındı.

Polise korsan taksicilik yaptığı için kaçtığını söyleyen şüpheli S.U, sorgusu yapılmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilirken üzerinde arama kaydı olduğu tespit edilen araç da detaylı inceleme yapılmak üzere polis tarafından çekiciyle götürüldü.

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