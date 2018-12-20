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ŞİŞLİ'DE ECZANE İŞLETMECİSİ ÇALIŞANINI ŞİŞEYLE YARALADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

Şişli'de bir eczane işletmecisi hırsızlıkla suçladığı çalışanı darp edip şişeyle yaraladı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de bir eczane işletmecisi hırsızlıkla suçladığı çalışanı darp edip şişeyle yaraladı. Yaralı baygın halde hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Merkez Mahallesi Abidei Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir eczanenin işletmecisi, çalışanı Hakan D.'yi ürün ve para hırsızlığıyla suçlayıp darp etti. İkili arasında çıkan kavgada işletmeci, Hakan D.'yi kırık şişe camıyla yaraladı. Can havliyle eczaneden kaçan Hakan D. yan taraftaki bir restoranın ikinci katına kaçarak saklandı. Restoran çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Baygın olduğu gözlenen Hakan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, Serhat isimli eczane işletmecisini gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Eczane işletmecisinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, "Eczacı teknisyenlerinin yaptıkları hırsızlıkları iyi çekin, hiçbir eczacı eczanesini kimseye teslim etmesin, dükkanına kendisi baksın. Tanıdığımız işe aldığımız insan eczaneyi batak durumuna getirdi" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Yaralının restorandan sedye ile çıkarılması
-Ambulansa taşınması
-Polisin gözaltına aldığı eczane işletmecisi
-İşletmecinin arkadaşı ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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