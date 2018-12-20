Şişli'de eczane işletmecisi çalışanını şişeyle yaraladı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de bir eczane işletmecisi hırsızlıkla suçladığı çalışanı darp edip şişeyle yaraladı. Yaralı baygın halde hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Merkez Mahallesi Abidei Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir eczanenin işletmecisi, çalışanı Hakan D.'yi ürün ve para hırsızlığıyla suçlayıp darp etti. İkili arasında çıkan kavgada işletmeci, Hakan D.'yi kırık şişe camıyla yaraladı. Can havliyle eczaneden kaçan Hakan D. yan taraftaki bir restoranın ikinci katına kaçarak saklandı. Restoran çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Baygın olduğu gözlenen Hakan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, Serhat isimli eczane işletmecisini gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Eczane işletmecisinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, "Eczacı teknisyenlerinin yaptıkları hırsızlıkları iyi çekin, hiçbir eczacı eczanesini kimseye teslim etmesin, dükkanına kendisi baksın. Tanıdığımız işe aldığımız insan eczaneyi batak durumuna getirdi" dedi.

