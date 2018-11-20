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Şişli'de elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de bir iş yerine girerek yaklaşık 50 bin lira değerindeki elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı.

Şişli'de elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de bir iş yerine girerek yaklaşık 50 bin lira değerindeki elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı. Polislerin hırsızların kaldıkları adreslerde yaptıkları aramalarda 48 gram metamfetamin ve 57 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde Cüneyt G.’ye ait bir iş yerine geçtiğimiz ay giren hırsızlar, 50 bin lira değerinde 6 bilgisayar ve fotoğraf makinasını alarak kayıplara karıştı. Durumun Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler olay yerindeki kamera kayıtlarından şüphelilerin eşkallerini belirledi.
Kullandıkları aracın plakası üzerinden de kaldıkları adresler tespit edilen ve olaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çaldıkları malzemeler çıkmazken, 48 gram metamfetamin ve 57 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Ahmet Ç., Sinan E. ve Ahmet Y. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

(FOTOĞRAF)

Şişli'de elektronik eşya çalan hırsızlar kameradaŞişli'de elektronik eşya çalan hırsızlar kameradaŞişli'de elektronik eşya çalan hırsızlar kameradaŞişli'de elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada

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