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Şişli'de engelliye otobüs çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 12:04 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de akülü sandalyesiyle trafik ışıklarında bekleyen engelli Satılmış Güneş'e otobüs çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de akülü sandalyesiyle trafik ışıklarında bekleyen engelli Satılmış Güneş'e otobüs çarptı. Korkuluklarla otobüs arasında sıkışan Güneş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğlu Mustafa Güneş ile birlikte hastaneye kontrole gittiği öğrenilen engelli Satılmış Güneş, Mecidiyeköy meydanındaki kırmızı ışıklarda durdu. O sırada Ayazağa-Davutpaşa seferini yapan 34 COS 93 İstanbul Otobüs AŞ.'ye ait otobüste ışıklarda bekliyordu. İddiaya göre yeşil ışığın yanmasının ardından Büyükdere Caddesi'ne dönmek için hareket eden otobüs, Satılmış Güneş'e çarptı. Kazada bacağı otobüs ile korkuluklar arasında sıkışan Güneş, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Satılmış Güneş, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. "KIRMIZI IŞIKTA DURDUĞU SIRADA OLAY OLDU" Yaralanan Satılmış Güneş'in oğlu Mustafa Güneş'in kazayı şöyle anlattı: Otobüs kırmızı ışıkta durduğu sırada olay oldu. Ambulansla götürdüler babamı. Kaza sırasında bende yanında gidiyordum. Ancak Akülü sandalye babamın kontrolündeydi. "YEŞİL IŞIK YANINCA HAREKET ETTİM ENGELLİ ARKADAŞ SIKIŞTI" Otobüs Şoförü Eyüp Şahin ise, "Ben kırmızı ışıkta bekliyordum. Tekerlekli sandalye sağ tarafımda kalmış. Ben farkında değildim. Yeşil ışık yanınca hareket ettim. Engelli arkadaşta arada sıkıştı" dedi.

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