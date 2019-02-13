HABER

ŞİŞLİ'DE ESKİ EŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 21:52 | Son Güncelleme

Şişli'de, Gönül Kocayemiş adlı kadın iddiaya göre eski eşi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de, Gönül Kocayemiş adlı kadın iddiaya göre eski eşi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Saldırganın bir buçuk ay önce de kadının erkek arkadaşını kurşunlayarak yaraladığı öğrenildi.
Olay, 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde saat 20.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gönül Kocayemiş, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle iş yoğunluğu yaşayan arkadaşına yardım etmek için çiçekçi dükkanına gitti. Kocayemiş, dükkanın önünde çalışırken iddiaya göre, 1.5 yıl önce boşandığı Kader K., yanına gelerek belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı. Sağ bacağına 3 kurşun isabet eden Gönül Karayemiş kanlar içinde yere yığılırken, eski eşi olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Gönül Karayemiş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırgan Kader K.'nın yaklaşık 1.5 ay önce de, eski eşinin erkek arkadaşını bacaklarından kurşunlayarak yaraladığı öğrenildi. Polis, Kader K.'yı yakalamak için çalışmalara başladı.
Gönül Karayemiş'in yardıma gittiği çiçek dükkanının sahibi Salih Şentürk, "Eskiden karı kocaydılar bunlar. Aralarında husumet vardı sanırım. Ayrılığın tahammülsüzlüğünden kaynaklanan bir şey olsa gerek. Sevgililer günü olması münasebetiyle bir yoğunluk olabileceği için, hem de maddi sıkıntısından dolayı benim kızım 'Gönül abla gel yardımcı ol' demiş. Kız da burada çiçek bağlama yoluyla yardımcı olurken arkadaş gelmiş 3 el ateş ederek burada kızı yaralamış. Daha önce de tehdit etmiş. Tehditten öte de, ayrıldığı eşinin bir başkasıyla yaşadığını duyduğu söylemleri üzerine bir arkadaşımızı da silahla yaralamıştı. Uzaklaştırma ve denetimli serbestlik aldı o konuyla alakalı. Bunun akabinde de hiç tasvip etmediğimiz bu olayla karşılaştık" dedi.

Görüntü Dökümü
--------------------
-Yaralı kadının yerde yatması
-Yaralı kadına sağlık ekiplerinin müdahale etmesi
-Yaralı kadının ambulansa alınması
-Sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Çiçekçiden detay görüntü
-Olay yerinden detay görüntü
-Salih Şentürk ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar

2036'dan gelen zaman yolcusundan olay iddia!2036'dan gelen zaman yolcusundan olay iddia!
Millî Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştüMillî Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü
Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştüAkar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Erdoğan: Marketlerde neler varsa satmaya başlayacağız

Erdoğan: Marketlerde neler varsa satmaya başlayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Şişli'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Eski koca dehşeti!

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adıyaman'daki okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 24 öğrenci tedavi altına alındı

Zehirlenme şüphesi! Hastaneye koştular

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.