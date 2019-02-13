Şişli'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Saldırgan Kader K.'nın yaklaşık 1.5 ay önce de, eski eşinin erkek arkadaşını bacaklarından kurşunlayarak yaraladığı öğrenildi. Polis, Kader K.'yı yakalamak için çalışmalara başladı.

Gönül Karayemiş'in yardıma gittiği çiçek dükkanının sahibi Salih Şentürk, "Eskiden karı kocaydılar bunlar. Aralarında husumet vardı sanırım. Ayrılığın tahammülsüzlüğünden kaynaklanan bir şey olsa gerek. Sevgililer günü olması münasebetiyle bir yoğunluk olabileceği için, hem de maddi sıkıntısından dolayı benim kızım 'Gönül abla gel yardımcı ol' demiş. Kız da burada çiçek bağlama yoluyla yardımcı olurken arkadaş gelmiş 3 el ateş ederek burada kızı yaralamış. Daha önce de tehdit etmiş. Tehditten öte de, ayrıldığı eşinin bir başkasıyla yaşadığını duyduğu söylemleri üzerine bir arkadaşımızı da silahla yaralamıştı. Uzaklaştırma ve denetimli serbestlik aldı o konuyla alakalı. Bunun akabinde de hiç tasvip etmediğimiz bu olayla karşılaştık" dedi.

