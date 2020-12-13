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  4. Şişli’de evde başlayan silahlı kavga sokakta bitti:1 yaralı

Şişli’de evde başlayan silahlı kavga sokakta bitti:1 yaralı

13.12.2020 05:04 | Son Güncelleme:
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Şişli’de aynı evde bulunan bir grup arkadaş arasında çıkan silahlı kavga sokağa taştı.

Şişli’de aynı evde bulunan bir grup arkadaş arasında çıkan silahlı kavga sokağa taştı. Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken silahlı şüpheli ticari taksiye binerek kayıplara karıştı.
Olay, saat 02:30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, sokak içerisinde bulunan bir binanın zemin katında aynı evdeki bir grup arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle sokağa çıkan şahıslar kavgayı bir süre sokakta sürdürdü. Şahıslardan biri belinden çıkardığı silah ile arkadaşı Selçuk Durna’ya ateş açtı. Kavgada yaralanan Durna yere yığılırken silahlı şahıs ticari taksiye binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavga sonrası kaçan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı
Yaralı şahıs ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırılırken kavgaya karışan 4’ü kadın 3’ü erkek kavga sonrası bulundukları evden dışarı kaçsa da polis ekiplerinin çevirmesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadeleri sürerken polis ekipleri kaçan silahlı şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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