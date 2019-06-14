HABER

Şişli’de evi yanan engelli kadını ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

Şişli’de bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan yürüme engelli kadın ve iki çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Şişli’de bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan yürüme engelli kadın ve iki çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çocuklarıyla büyük panik yaşayan kadının yakınını arayarak, “Bizim ev yandı” demesi duygu dolu anlar yaşattı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuğuyla beraber yaşayan kadının evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler beklenildiği esnada evde birilerinin olduğunu fark eden Abdullah Er, koşarak dumanların içerisine girdi. Kadının ve çocuklarını dışarıya çıkartan kahraman genç, onları güvenli bir yere getirdi. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalleli büyük panik yaşadı. Yangının söndürülmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes alırken, kadının evi ise kullanılamaz hale geldi. Yangın anı Ayhan Kaya isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Koşa koşa giderek kadını ve çocuğunu yavaşça dışarıya çıkarttım”
Kadını kurtaran Abdullah Er, “Çocuklardan biri geldi bana ağabey evimiz yanıyor dedi. Bende koşa koşa giderek kadını ve çocuğunu yavaşça dışarıya çıkarttım. İki çocuk bir de kadın vardı. Ben kurtardım” dedi. Evin yanan kadın ise cep telefonuyla yakınları arayarak bilgi verdi. Kadının telefonda, “Bizim ev yandı” demesi duygular anlar yaşattı. Evi yanan kadın, “Yangın esnasında içerideydim. Yangının nasıl çıktığından haberim yok. Komşular yardım etti ama sokağa kadar kendim çıktım. Çocuklarla beraber çıktım” ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri yangına ilgili çalışma başlattı.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Cenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldiCenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldi
Kayseri'de cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: 1 gözaltıKayseri'de cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.