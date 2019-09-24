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Şişli'de Faslı turiste kapkaç şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de 7 aylık bebeği ve annesiyle gezmeye çıkan Faslı turist kapkaç şoku yaşadı.

Şişli'de Faslı turiste kapkaç şoku

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ'de 7 aylık bebeği ve annesiyle gezmeye çıkan Faslı turist kapkaç şoku yaşadı. Bhusra Mena'nın yanına yaklaşan 4 kişi, kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak ara sokaklara kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Eskişehir Mahallesi, Kükürtlü Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre annesi ve 7 aylık bebeğiyle gezmeye çıkan Fas uyruklu Bhusra Mena, yolda yürürken yanına 4 kişi yaklaştı. Şüphelilerden 3'ü çevreyi gözetlerken biri ise turistin boynunda isminin yazılı olduğu altın kolyeyi çekerek kopardı. Altın kolyeyi alarak kaçan şüpheliler ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. Olayın ardından çığlık atarak çevredekilerden yardım isteyen turisti vatandaşlar sakinleştirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelilerin kaçtığı noktalardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇIĞLIK DUYDUM"
Olayın ardından şok yaşayan Bhusra Mena, "Boynumda altın kolye vardı. 4 kişilerdi, boynumdaki ismimin yazıldığı altın kolyeyi kopararak kaçtılar" dedi. Çığlık seslerini duyunca yardıma geldiğini belirten ve ismini vermek istemeyen bir kişi "Ben burada esnafım. Birden çığlık ve bağırış duydum. Faslı komşumuzun boynundaki altın kolyeyi çalmışlar. Biz de çok üzüldük. Görseydik mani olurduk. Çığlıkları duyunca koştuk ama Dolapdere tarafına doğru kaçtılar" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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