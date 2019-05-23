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Şişli’de feci kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:39 | Son Güncelleme

Şişli’de yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı.

Şişli’de yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Ömer Süt Şişli Camii’nin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak yayalara kırmızı ışık yandığı son anda fark eden gence, Taksim istikametine seyir halinde olan Gökhan İyigül (25) idaresindeki 34 BUP 603 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrularak takla atan talihsiz genç, yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Radyo Yayın ve İdari Koordinatörü Murat Kazanasmaz’ın twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, genç yolun karşısına geçerken otomobil çarpıyor.
Olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kazayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.

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