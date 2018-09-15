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ŞİŞLİ'DE FİLM GİBİ SOYGUN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

Şişli'de bir döviz bürosu, silahlı ve maskeli kişilerce soyuldu.

*Soyguncuların kaçış anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de bir döviz bürosu, silahlı ve maskeli kişilerce soyuldu. Yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz alan soyguncular, kendilerini bekleyen otomobille ters istikametten kaçarak izlerini kaybettirdi. Film gibi soygunda, soyguncuların döviz bürosundan çıkıp otomobile binişleri çevredeki vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.

Olay, saat 17.10'da, Halaskargazi Caddesi 186 numarada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döviz bürosunun önünde park eden beyaz renkli bir otomobilin içinden çıkan maskeli ve silahlı 3 kişi, havaya 5 el ateş etti. Maskeli kişilerden biri giriş kısmında beklerken, diğer ikisi, çalışanların şaşkın bakışları altında tezgah üzerinden atlayarak içeri girdi. İçeridekilere tabancalarını doğrultan maskeli kişiler, yaklaşık 400 bin lira değerindeki dövizi alarak yanlarında getirdikleri çantaya koydu.
Soygunun ardından dışarı çıkarak geldikleri otomobile binen soyguncular, refüjü aşarak karşı yola girdi. Burada bir süre ters yönde ilerleyen soyguncular izlerini kaybettirdi.

FİLM GİBİ SOYGUN CEP TELEFONLARINDA
Soyguncuların döviz bürosundan çıkıp otomobile binmeleri çevredeki vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.
Olayı gören Erol B. adlı vatandaş "Beyaz bir araba geldi. Arabadan indiler, ateş etmeye başladılar. Sonra döviz bürosuna girdiler. Sonra arabaya binip kaçtılar. Döviz bürosunu soymuşlar. 3'ü içeri girdi, biri arabada kaldı. İçeri giren 3'ü maskeliydi, arabada kalanın maskesi yoktu" dedi.

Görüntü dökümü:
-----------------
-4 açıdan cep telefonu görüntüsü
-Hırsızların çıkışı, otomobile binişi ve kaçış anı
-Aktüel görüntüler
-Olay yeri
-Polislerin incelemeleri
-Toplanan kalabalık
-Genel ve detaylar

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