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Şişli’de freni patlayan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Şişli’de freni patlayan kamyonet yokuş aşağı kayarak 4 otomobile çarptıktan sona istinat duvarında askıda kaldı.

Şişli’de freni patlayan kamyonet yokuş aşağı kayarak 4 otomobile çarptıktan sona istinat duvarında askıda kaldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken kamyonet ve 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Şişli, Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saatlerinde sokak üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet freni patlayarak kaymaya başladı. Yokuş aşağıya kaymaya başlayan sürücü kamyonetini durdurmak için mücadele etse de başarılı olamadı. Freni patlayan kamyonet ilk olarak park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra sokakta bulunan apartmanın duvarına çarparak istinat duvarında askıda kaldı. Kazanın meydana geldiği esnada bir sürücünün otomobil içerisinde bulunduğu ancak kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Sokakta yürümekten korkar hale geldik
Sokağın trafiğe kapatılarak merdiven sistemine geçmek istediklerini belirten sokak sakini,’’ Burada yaşanan üçüncü kaza bu. İllaki birilerinin ölmesi mi lazım. Canımızı zor kurtardık. Sokakta yürümeye korkuyoruz. Sokağın trafiğe kapatılarak merdiven sistemine geçilsin istiyoruz. Bunun içinde defalarca Şişli Belediyesine başvurduk. Ancak sesimizi duyan olmadı’’ ifadelerini kullandı.
"Önlemlerin alınması için illaki birilerinin ölmesi mi gerek"
Şans eseri kazadan kurtulan İzzet Şahin,’’ İki dakikalığını cüzdanımı almaya çıktım eve. Eve çıkmamış olsaydım yaralanabilirdim. Burada defalarca benzer kazalar oldu. Belediyeye başvurdum. Ancak ilgilenen olmadı. İllaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor gereken önlemleri almak için’’ diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.
Meydana gelen trafik kazası nedeniyle hasar gören otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Askıda kalan kamyonet ise olay yerine gelen vinçle güvenli bir noktaya çekildi. Trafik ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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