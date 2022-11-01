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Şişli’de güpegündüz 50 bin dolarlık gasp: Polis her yerde silahlı şüphelileri arıyor

01.11.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de motosikletli dövizci kuryesinin taşıdığı 50 bin dolar, silahlı iki kişi tarafından gasp edildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Kadırgalar Caddesi üzerinden dün saat 12.20 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, R.K. isimli kurye, cadde üzerinde seyir halindeyken motosikletli iki kişi tarafından önü kesildi. İki şüpheli silahlarını R.K.’ye doğrultarak yanında taşıdığı 50 bin doları gasp etti. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşınca R.K. de polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

KAMERALAR İZLENDİ, ŞÜPHELİLERİN EŞKALLERİ BELİRLENDİ

Olayın ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın yaşandığı yerde, çevrede ve şüphelilerin kaçış güzergahları üzerinde yapılan detaylı güvenlik kamerası incelemesi sonucu şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Ekipler, motosikletli dövizci kuryesini gasp eden iki şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

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