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Şişli’de güpegündüz silahlı soygun

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 17:28 | Son Güncelleme

Şişli’de uluslararası para transferi yapılan şubeye gelen maskeli ve silahlı iki şahıs çalışanları etkisiz hale getirerek bir miktar para ve dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.Şişli’de Meşrutiyet Mahallesi Ebe Kızı Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde gerçekleşen soygun iddialara göre şöyle gerçekleşti.

Şişli’de uluslararası para transferi yapılan şubeye gelen maskeli ve silahlı iki şahıs çalışanları etkisiz hale getirerek bir miktar para ve dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.
Şişli’de Meşrutiyet Mahallesi Ebe Kızı Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde gerçekleşen soygun iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 16.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan iş merkezine gelen yüzleri maskeli ve silahlı iki şahıs uluslararası para transferi yapan dükkana yöneldi. Silahlarını çalışanları doğrultan şüpheliler kasada bulunan parayı istedi. Paniğe kapılan iş yeri çalışanları kasada bulunan parayı zanlılara verdi. Hızlarını alamayan şüpheliler masada gördükleri bilgisayarı da alarak geldikleri motosiklete binerek kaçmaya başladı. Paniği atlatan iş yeri çalışanları da durumu polise bildirerek yardım istedi.
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak polis ekipleri olay yerine intikal edene kadar şüpheliler izini kaybettirerek kayıplara karıştı. Şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespiti için güvenlik kamera kayıtları inceleme altına alındı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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