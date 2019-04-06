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Şişli'de halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 22:20 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı.

Şişli'de halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Büyükdere Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan özel halk otobüsünün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan çok sayıda yolcu otobüs sürücüsü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği de kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 21.30 sıralarında eski Ali Sami Yen Stadı civarında 3 ticari oto ve 3 halk otobüsünün karıştığı yaralamalı, maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda ambulans, çekici ve vinç sevk edilmiştir. Araçta sıkışan bir otobüs sürücüsüne itfaiye müdahale etmiş, diğer kazazedelerin hafif yaralı oldukları bildirilmiştir" denildi.
(FOTOĞRAFLI)

Şişli'de halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar varŞişli'de halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar varŞişli'de halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar varŞişli'de halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var

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