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Şişli’de hareketli anlar: Özel Harekat Polisleri sevk edildi

13.03.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Şişli’de sinir krizi geçiren bir kişi kendini eve kilitleyerek eşyaları sokağa fırlattı.

Şişli’de sinir krizi geçiren bir kişi kendini eve kilitleyerek eşyaları sokağa fırlattı. “TSK beni alsın, Jandarma Helikopteri beni alsın” diyen şahıs sokakta paniğe neden oldu. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 11.45 sıralarında Şişli İzzetpaşa Mahallesi Okul Arası Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Niyazi A. (27) evinin balkonuna çıkarak bağırmaya başladı. Niyazi A.’nın evdeki eşyaları balkondan aşağıya atmaya başlaması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis Niyazi A.’yı ikna etmeye çalıştı ancak şahıs bu kez evinin bir odasını ateşe vereceğini söyledi. Bunun üzerine Özel Harekat Polisleri, İtfaiye ve sağlık ekibi de olay yerine çağırıldı.

“Burayı patlatacağım” diyerek Jandarma helikopteri istedi
Niyazi A. önce tanınmamak için başına bir çanta geçirdi, daha sonra çantayı başından çıkaran şahısın yüzünü bu kez cerrahi maskeyle kapatmaya çalıştığı görüldü. Evinin balkonundan eline geçen her şeyi sokağa fırlatan şahısın zaman zaman, “Burayı patlatacağım. TSK gelecek, Jandarma helikopteri gelecek, askeriye gelecek ben aşağıya inmem” dediği elindeki çekiçle balkona ve doğalgaz kombisine vurduğu da görüldü.

Polis, korona virüsü umursamayanları defalarca uyardı
Şahıs eline geçen ne varsa dışarı atıp bir yandan da “Burayı patlatacağım” diyerek paniğe neden olurken meraklı vatandaşlar ise onu izlemek için sokağa döküldü. Korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sokağı ağzına kadar dolduran vatandaşların bu görüntüsü pes dedirtti. Polis de sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak vatandaşların dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Özel Harekat Polisi gelince ikna oldu
Yaklaşık bir saat boyunca ikna edilmeye çalışılan Niyazi A., Özel Harekat Polislerinin olay yerine geldiğini görünce eylemine son vererek teslim oldu. Niyazi A. polis eşliğinde ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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