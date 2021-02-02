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Şişli’de hareketli dakikalar

02.02.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Şişli’de hareketli dakikalar yaşandı.

Şişli’de hareketli dakikalar yaşandı. Bir binanın çatısına çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu. Vatandaşlar girişimi cep telefonları ile görüntülerken, bir kadın ise şahsın atlamaması için dua etti.
Olay, saat 14.30 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi Hastane Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin ikna çabaları sürerken itfaiye ekipleri de hava yastığı açarak önlem aldı. Öte yandan, şahsın kentin farklı noktalarında 50’den fazla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kalabalığın artması ve pandemi dolayısı ile kalabalığı ikaz ederek olay yerine giriş çıkışları engelledi.

Kimi vatandaşlar cep telefonu ile görüntü alırken kimisi de ellerini açarak dua etti
Vatandaşlar cep telefonları ile olayı anını görüntüledi. Bir vatandaş ise intihar girişiminde bulunan şahıs atlamaması için dua ederken görüntülendi. Olay yerine gelen biri, intihar girişiminde bulunan İbrahim A.’nın istekleri üzerine simit ve yiyecek getirdi. İkna olmayan İbrahim A. isimli şahıs, polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabaları sonucu çatıdan indirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim A. karakola götürüldü.

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