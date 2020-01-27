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Şişli'de iki otomobil kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 07:23 | Son Güncelleme

Şişli'de iki otomobil kundaklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de park halindeki iki otomobil kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta park halindeki bazı araçların lastiklerini kesti ve iki aracı ateşe vererek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay yerinde inceleme yapan polisin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, son bir haftada 18 aracın lastiğinin daha kesildiği ve bir spor kulübüne ait bilet satış kulübesinin ateşe verildiği öğrenildi.

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2 otomobil kundaklama Şişli

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