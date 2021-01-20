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Şişli’de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

20.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Şişli’de bir inşaat çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu deldi.

Şişli’de bir inşaat çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu deldi. İhbar üzerine gaz kesilirken polis ekipleri binadakileri tedbir amaçlı tahliye etti.
Olay, Şişli Kurtuluş Mahallesi Kınalı Keklik Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, inşaat çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu deldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. İGDAŞ ekipleri mahalleye gelen doğalgazı keserken doğalgaz borusunun patladığını gören birçok mahalleli sokağı terk etmeye başladı. Polis ekipleri sokağı tedbir amaçlı araç ve yaya trafiğine kapatırken, çevredeki binalarda bulunanları da tahliye etti. Ekiplerin olay yerindeki incelmesi sürüyor.

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