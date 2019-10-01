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Şişli’de insanlık ölmemiş dedirten görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

Şişli’de kaza geçiren motosikletli için vatandaşlar seferber oldu.

Şişli’de kaza geçiren motosikletli için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların yaralı motosikletliyi bir an olsun yalnız bırakmadığı o anlar kameralara yansıdı.
Olay, Paşa Mahallesi Hasret Caddesi’nde saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Mutlu Aydoğdu, Hasret Caddesi üzerine geldiğinde yoldaki su birikintisi yüzünden gidon hakimiyetini kaybederek önündeki ticari taksinin aynasına çarptıktan sonra yola savruldu. Yerde metrelerce sürüklenen motosikletli acılar içerisinde bariyerin kenarına yığıldı. Durumu gören taksi şoförü ve vatandaşlar hızlıca yaralı motosikletlinin yanına geldi. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ufak sıyrıkları olduğu görülen yaralı motosikletliyi gören vatandaşlar 112’yi arayarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Aracından indi, ilk müdahaleyi yaptı
Kazanın olduğu yerden geçen bir hemşire, yaralı motosikletlinin yanına geldi ve ona ilk müdahaleyi yaptı. Hemşire, ciddi bir şeyi olmadığı görülen motosikletlinin her ihtimale karşı hareket etmesine izin vermedi. Öte yandan kazayı gören birçok vatandaş yaralının yanına gelerek ona moral verdi. Vatandaşlar yaralı motosiklet sürücüsünü bir an olsun yalnız bırakmadı. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mutlu Aydoğdu isimli kazazede ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Motor benim aynama takıldı”
Motosiklet sürücüsünün aracına çarptığı ticari taksi şoförü Kenan Dişikara, “Kasımpaşa’dan tünele doğru gelirken, görmüş olduğunuz yolda bir kayganlık söz konusuydu. Ben de bu yolda sağ şeritten ilerliyordum. Motor sağımdan geçerken benim aynama takıldı. Herhangi bir kırık ya da benzeri bir şeyi yokmuş. Sürüklendiği için ufak ezikler olmuş sadece. Kimlik numarasını falan memur beye söyledi yani beyinsel fonksiyonlarında herhangi bir sorun yok. Ama ufak tefek eziklikleri olabilir” dedi.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu Aydoğdu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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