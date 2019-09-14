HABER

ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN  (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

* Mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılıyor.

* Mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılıyor.

* Yangın nedeniyle caddeyi yoğun dumanlar kapladı.

Haber- Kamera: Özgür EREN İSTANBUL DHA
Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle caddeyi yoğun dumanlar kapladı. Binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılıyor.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Yoğun dumanlar
-Caddeden görüntü
-Binadan görüntü
-Genel ve detaylar

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Şırnak'ta çocuk şenliği başladıŞırnak'ta çocuk şenliği başladı
Toprak sanatla buluştuToprak sanatla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.