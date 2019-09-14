ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN  (1)

* Mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılıyor.

* Yangın nedeniyle caddeyi yoğun dumanlar kapladı.

Haber- Kamera: Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle caddeyi yoğun dumanlar kapladı. Binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yoğun dumanlar

-Caddeden görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detaylar

