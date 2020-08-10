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Şişli’de kadınların mama kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2020 10:50 | Son Güncelleme

Şişli’de sokak hayvanlarının mamasını çöpe atan kadın ile hayvanları besleyen kadın tartıştı. Kadının mamaları çöpe attığı anlar ile tartışma anları kameralara yansıdı.

Şişli Feriköy’de meydana gelen olayda bir binaya yaşayan Meryem Y., evine “pire” bastığını iddia ederek sokak hayvanlarının beslenmesi için konulan mamaları, kaplarıyla beraber tek tek çöpe attı. Kadının bu hareketini gören binada oturan ve sokak hayvanlarını besleyen başka kadın duruma tepki gösterdi.

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Sokaktaki kadınla tartışan binadaki kadın, mamaları çöpe atamayacağını ve yasa gereği sokak hayvanlarının beslenme hakkının olduğunu hatırlattı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen kadın tüm mamaları çöpe attıktan sonra eldivenlerini de çöpe attı. Binadaki kadına, evindeki kediden pire bulaşıyor iddiasında bulunan kadın ardından sokaktan ayrıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

İHA

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