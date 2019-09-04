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Şişli'de kaldırıma çarpan araç yan yattı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç  kaldırıma çarparak, yan yattı.

Şişli'de kaldırıma çarpan araç yan yattı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak, yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Şişli Esentepe Mahallesi, Kasap Sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 EY 8014 plakalı hafif ticari araç yokuş yukarı çıkarken sürücüsü Dursun Kütükkaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisinden çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç ise çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü.
(FOTOĞRAF)

Şişli'de kaldırıma çarpan araç yan yattıŞişli'de kaldırıma çarpan araç yan yattıŞişli'de kaldırıma çarpan araç yan yattıŞişli'de kaldırıma çarpan araç yan yattı

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