Şişli'de kan bağışı kampanyası

İSTANBUL (AA) - "Şişli’de rekor zamanı" temalı kampanya kapsamında Büyükdere Caddesi’nde kurulan Kızılay çadırında kan bağışı yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kampanyaya destek olmak için geldiğini kaydetti.

İstanbul'da yılda 650 bin ünite kana ihtiyaç olduğunu, bu nedenle sağlıklı olan herkesin kampanyaya destek vermesini istediğini belirten Yerlikaya, "Kaymakamımız diyor ki 'Allah izin verirse bu meydanda, Şişli’de, diğer ilçelere ve diğer kampanyalara meydan okuyoruz.' Hayırda rekabet etmek, yarışmak bizim inancımızın gereği. Dolayısıyla diğer ilçelere de kampanyalara da onlara da bir heyecan gelsin, nefes olsun istiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlar çadırda kan vererek kampanyaya yoğun destek verirken, Şişli Emniyet Müdürlüğünce yapılan "Ses Ver Hayata Emniyetli Yarınlara" projesi kapsamındaki çocuk korosu polislerle şarkı söyledi.

