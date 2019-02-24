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ŞİŞLİ'DE KARLAR ÜZERİNDE ÖLÜ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:35 | Son Güncelleme

  Şişli'de, bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de, bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimliğini belirleyebilecek bir evrak çıkmayan kişinin soğuktan donarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
Edinilen bilgilere göre, Kaptanpaşa Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, dolaşmaya çıkan bir mahalle sakini, bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda, yerde yatan bir kişi gördü. Yanına gittiği kişinin öldüğünü farkeden mahalle sakini. hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, cesedin etrafını emniyet şeridiyle kapattı. Sağlık ekipleri de ceset üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı. 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, soğuktan donarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Üzerinden kimliğini belirleyebilecek bir evrak çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin bulunması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Site sakinlerinden İlyas Kaya, cesedi bir arkadaşının bulduğunu belirterek "Evsizmiş. Bizim bir arkadaş çocuklarını dolaştırıyormuş. O görmüş, hemen polise haber vermiş. Ekipler geldi ama tanıdığımız bir kişi değil. Ceset zaten donmuş" dedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Parktan genel ve yakın detaylar
-Cesetten genel ve yakın detaylar
-Sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Mahalle sakinlerinden detay görüntü
-Polis ve sağlık araçlarından detay görüntü

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