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Şişli'de kazara kendini vuran polis yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

Şişli'de kazara kendini vuran polis yaralandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Şişli ilçe Başkanlığı önündeki polis nöbet kulübesinde görevli polis memuru, kazara kendini vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki AK Parti Şişli ilçe Başkanlığı önündeki polis nöbet kulübesi içindeki görevli polis memuru, silahını doldur boşalt yaparken ateş aldı.

Kurşun geçirmez camdan seken silahtan çıkan mermi, polis memurunun omzuna isabet ederek yaraladı. Ayakta müdahale edilen polis memuru daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı polis Şişli

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