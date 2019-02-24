HABER

Şişli'de kazayla kendini vuran polis yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 14:17 | Son Güncelleme

AK Parti Şişli ilçe Başkanlığı önündeki polis nöbet kulübesinde görevli polis memuru, kazara kendini vurarak yaraladı.

Şişli'de kazayla kendini vuran polis yaralandı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Şişli ilçe Başkanlığı önündeki polis nöbet kulübesinde görevli polis memuru, kazara kendini vurarak yaraladı. Olay Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki AK Parti Şişli İlçe Binası önündeki polis nöbet kulübesinde meydana geldi. Görevli polis memuru silahını doldur-boşalt yaptığı sırada silah ateş aldı. Kurşun geçirmez camdan seken mermi polis memurunun omzunu sıyırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen polis memuru daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Şişli'de kazayla kendini vuran polis yaralandıŞişli'de kazayla kendini vuran polis yaralandıŞişli'de kazayla kendini vuran polis yaralandıŞişli'de kazayla kendini vuran polis yaralandı

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Datça'da erkenci ağaçlarda çağla badem hasadı başladıDatça'da erkenci ağaçlarda çağla badem hasadı başladı
Kar yağışının ardından ilk tatil haberi geldiKar yağışının ardından ilk tatil haberi geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Çanakkale'de okullar tatil edildi

Kar yağışının ardından ilk tatil haberi geldi

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş 'ABD' açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız, tek tek ötüyorlar

Bakan Soylu: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.