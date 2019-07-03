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Şişli'de kıraathane sahibine dükkanında silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 23:19 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de, kıraathane sahibi Necmi Yalçın, tartıştığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şişli'de kıraathane sahibine dükkanında silahlı saldırı

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, kıraathane sahibi Necmi Yalçın, tartıştığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yalçın, hastaneye kaldırıldı. Yaya olarak kaçmaya çalışan saldırgan, polis tarafından yakalandı.
Kurtuluş Caddesi, Şahin Sokak'ta saat 22.15 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kıraathane işleten Necmi Yalçın, bir müşterisiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken, müşteri, belinden çıkardığı tabancayla Yalçın'a iki el ateş etti. Kıraathane sahibi Yalçın, karnına ve baldırına kurşun isabet etmesiyle yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, kıraathanedekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Necmi Yalçın'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Yalçın'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çevrede aramalara başladı. Şüpheli, olay yerinin birkaç sokak ilerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
(FOTOĞRAFLI)

Şişli'de kıraathane sahibine dükkanında silahlı saldırıŞişli'de kıraathane sahibine dükkanında silahlı saldırı

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