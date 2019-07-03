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ŞİŞLİ'DE KIRAATHANE SAHİBİNE DÜKKANINDA SİLAHLI SALDIRI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 23:20 | Son Güncelleme

-Şişli'de bir şüpheli tartıştığı kıraathane sahibini silahla vurdu.

-Şişli'de bir şüpheli tartıştığı kıraathane sahibini silahla vurdu.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de, kıraathane sahibi Necmi Yalçın, tartıştığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yalçın, hastaneye kaldırıldı. Yaya olarak kaçmaya çalışan saldırgan, polis tarafından yakalandı.
Kurtuluş Caddesi, Şahin Sokak'ta saat 22.15 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kıraathane işleten Necmi Yalçın, bir müşterisiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken, müşteri, belinden çıkardığı tabancayla Yalçın'a iki el ateş etti. Kıraathane sahibi Yalçın, karnına ve baldırına kurşun isabet etmesiyle yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, kıraathanedekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Necmi Yalçın'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Yalçın'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çevrede aramalara başladı. Şüpheli, olay yerinin birkaç sokak ilerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Vatandaşların görüntüsü
-Polisin olay yerinde inceleme yapması
-Genel ve detaylar

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