Şişli’de Korona virüse rağmen yapılan partiye polis baskını

Şişli’de korona virüs salgını tedbirlerine rağmen parti yapılan mekanda polis 61 kişiye 3 bin 180’er liradan toplam ceza yazılması için ceza tutanağı düzenledi. Yine aynı ortamda kapalı alanda sigara da içilen 4 şahsa 187 lira para cezası uyguladı.

Şişli’de korona virüs salgınını önleme amacıyla tedbirleri kapsamında çalışma yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kapalı bir mekanda parti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bahse konulu adrese geçen polis ekipleri, maske ve mesafe kurallarına uyulmadan yapılan parti nedeniyle içeride bulunan 61 kişiye 3 bin 180 lira, kapalı alanda sigara içen 4 kişiye ise 187’şer lira olmak üzere toplam 194 bin 728 lira liralık ceza tutanağı düzenlendi. Söz konusu iş yerinin ise kapatıldığı öğrenildi.

