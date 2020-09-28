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  4. Şişli’de Kutlubey Sokak’ta bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Şişli’de Kutlubey Sokak’ta bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin incelemesi devam ediyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Şişli’de Kutlubey Sokak’ta bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama geldi.

Şişli’de Kutlubey Sokak’ta bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin incelemesi devam ediyor.

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