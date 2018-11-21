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Şişli'de lüks otomobile silahlı saldırı; 2 yaralı (Ek bilgilerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 19:12 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de, lüks otomobilin içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi.

Zeki GÜNAL-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, lüks otomobilin içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi tarafından çapraz ateşe tutulan araçtaki iki kişi yaralandı. Saldırı sırasında, bir saldırgan da seken bir kurşunla vuruldu. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Olay, Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işi yaptıkları öğrenilen Murat Çarık ile Murat Bakaç, ofisten çıktıktan sonra 34 YM 8167 plakalı lüks otomobille Perihan Sokak'a yöneldiler.
Otomobili kullanan Murat Çarık, arkadaşını sokak üzerinde bırakmak için yavaşladığı sırada, bir apartmanın girişine saklanmış olan kimliği belirsiz 3 kişi yanlarına geldi. Tabancalarını çıkaran iki kişi, Çarık'ı çapraz ateşe alırken, 3'üncü saldırgan da yolcu kapısına doğru yöneldi.
Silahlı kişinin kendi tarafına geldiğini gören Murat Bakaç, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Saldırgan, peşinden koştuğu Bakaç'ı boynundan ve bacaklarından vurdu. Murat Çarık ise kafasına ve eline kurşun isabet etmesi nedeniyle ağır şekilde yaralandı.
Saldırı sırasında, saldırganlardan birine de çapraz ateş sırasında arkadaşının tabancasından seken kurşun isabet etti. Biri yaralı 3 saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Saldırganlardan birinin eşkalinin belirlenmemesi için üzerindeki montu sokağa attığı öğrenildi.
Saldırının öğrenilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Murat Çarık, ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Murat Bakaç ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polisin çevrede yaptığı araştırmalarda, saldırıda kullanılan tabancalardan biri olay yeri yakınında bir çöp konteynerinde bulundu.
Bu arada saldırıya uğrayan aracın 23 Eylül'de trafikten men edildiği öğrenildi.

"3 KİŞİ KAÇTI"
Görgü tanığı bir kişi, "Silah sesi duyunca, sokağa doğru baktım. Sokaktan 3 kişi bu tarafa doğru geliyordu. İkisi sakallıydı. İki kişi yukarı kaçtı. Bir tanesi yaralıydı. Bir tanesi de aşağıya kaçtı. Üstünde iki mont vardı. Siyah olanı çıkarttı. İki arabanın arasına attı. İçindeki kamuflajlı bir monttu. Onu da ters çevirdi. Beyazdı astarı. Onunla da aşağıya kaçtı. Üstünde de mavi bir gömlek vardı. Rapçi gibi şapka takmışlardı. Birisi kaçarken şapkasını ve telefonunu düşürdü" dedi.
(FOTOĞRAF)

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