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Şişli'de market soygunu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'DE bir markete silahla gelerek, içerde bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan paraları gasp eden 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Şişli'de market soygunu kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
ŞİŞLİ'DE bir markete silahla gelerek, içerde bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan paraları gasp eden 3 kişi polis tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken şüphelilerin daha önceden de hırsızlık, oto hırsızlığı suçlarından polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi.

FİLM GİBİ SOYGUN
Şişli'de 29 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda saat 21.45 sıralarında silahlı iki kişi kucağında bebek bulunan bir kadın ile kadın kasiyeri etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan paraları bir poşete doldurulmasını isteyen şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK BULDU
Güvenlik kameralarının saniye saniye görüntülediği olayın ardından Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Polis kamera görüntülerini kullanarak kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayı dışarıda bekleyen gözcü dahil 3 kişinin gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis önceki gün yaptığı operasyonda şüpheliler Ferdi C.(22), Mikail B.(24) ve Enes M.(26)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden oto hırsızlık, hırsızlık gibi suçlardan polise geliş kayıtları bulunduğu tespit edildi. Poliste işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

FOTOĞRAFLI

Şişli'de market soygunu kameradaŞişli'de market soygunu kameradaŞişli'de market soygunu kameradaŞişli'de market soygunu kamerada

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