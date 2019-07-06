HABER

Şişli'de metrobüs yayaya çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 00:15 | Son Güncelleme

Cevizlibağ-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün çarptığı yaya ve araçtaki bir yolcu yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de metrobüsün çarptığı bir yaya ile araçtaki bir kişi yaralandı.

Cevizlibağ-Söğütlüçeşme seferini yapan 34 TR 6192 plakalı metrobüs, Mecidiyeköy durağından çıktıktan bir süre sonra, metrobüs yolundaki bir yayaya çarptı.

Kazada, metrobüsün çarptığı yaya ve araçtaki bir yolcu yaralanırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, duran araçlardan inen yolcular, yakındaki Mecidiyeköy metrobüs durağına yürüdü.

Kaza yapan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Mecidiyeköy'de metrobüs kazası!Mecidiyeköy'de metrobüs kazası!
GÜNCELLEME - Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonuGÜNCELLEME - Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Metrobüs yaralı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de metrobüs kazası: 2 yaralı

Mecidiyeköy'de metrobüs kazası!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Tartıştığı babasına ateş açtı

İstanbul Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahlı 2 kişi...

Üç gündür her yerde aranıyorlardı! Girne'de bulundular

Üç gündür her yerde aranıyorlardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.