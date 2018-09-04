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Şişli'de motosiklet devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 04:54 | Son Güncelleme

Şişli'de motosiklet devrildi: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, N.C. (37) idaresindeki 34 ZA 8927 plakalı motosiklet, E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şişli trafik kazası

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