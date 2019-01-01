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Şişli'de motosiklet kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, Uğur Çakır hayatını kaybetti.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, Uğur Çakır hayatını kaybetti.
Darülaceze Caddesi'nde sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tankere çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Uğur Çakır ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Çakır'a ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan sürücü daha sonra özel bir hastaneye götürüldü. Bir fast food restoranında moto kurye olarak çalıştığı öğrenilen Uğur Çakır yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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