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ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 08:59 | Son Güncelleme

Şişli sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tankere çarptı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Şişli sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tankere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Şişli Darülaceze Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Okmeydanı istikametine seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hâkimiyetinden çıkarak yol kenarında park halindeki tankere çarptı. Kazada motosikletten fırlayan sürücü ağır şekilde yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran sürücüyü ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan sürücü daha sonra özel bir hastaneye götürüldü. Kazada ağır yaralanan sürücünün bir fast food restoranında moto kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Yerdeki motosikletten görüntü
-Yere savrulan kask ve ayakkabı
-Ambulansın ve polisten görüntü
-Ambulansın gidişi
-Genel ve detaylar

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