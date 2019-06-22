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Şişli’de motosiklet kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 23:41 | Son Güncelleme

Şişli’de motosikletin ticari otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şişli’de motosikletin ticari otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza sonrası ticari taksi sürücüsünün kaza yaptığı otomobilini tekmelemesi kameralara yansıdı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Çağlayan istikametine giden Barış Y. yönetimindeki motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Fatih G. yönetimindeki 34 TFN 75 plakalı ticari taksiyi geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Barış Y. ve Selim C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı.

Taksi sürücüsü otomobilini tekmeledi
Motosikletin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası yakınlarını arayarak haber veren taksi sürücüsü Fatih G., telefonla konuştuğu esnada otomobilin önüne gelerek aracını teklememesi kameralara yansıdı.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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