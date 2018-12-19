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Şişli'de motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 17:33 | Son Güncelleme

Şişli'de, motosikletin kırmızı ışıkta duran araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de, motosikletin kırmızı ışıkta duran araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Halaskargazi Caddesi'nde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde kırmızı ışıkta duran araca çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklet çevredekiler tarafından kenara çekildi. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırdı.

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