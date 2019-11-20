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Şişli'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 11:29 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de  minibüsle motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de minibüsle motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza , saat 12.45 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çift yönlü caddede giden motosiklet, karşı şeritten gelen minibüsün önüne kırmasıyla duramayarak minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını minibüse vurup savrulan motosiklet sürücüsü, ağır yaralanırken yine motosiklette bulunan arkadaşı kazayı kırıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ilk olarak ağır yaralı motosiklet sürücüsü Burkay Tulpar'ı hastaneye kaldırdı. Kazayı kırıklarla atlatan arkadaşı da başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Burkay Tulpar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Burkay Tulpar ve kaza sırasında arkasında bulunan arkadaşının kask takmadığı öğrenildi. Karşı şeritteki benzin istasyonuna dönmek için direksiyonu kırdığını söyleyen minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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