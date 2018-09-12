Şişli'de motosikletli polisler kaza yaptı

İSTANBUL (AA) - Şişli’de, devrilen motosikletteki iki polis memuru yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görevli polis memurunun kullandığı ekip motosikleti, D-100 karayolunun Mecidiyeköy mevkisinde devrildi.
Kazada, motosikletten düşen iki polis memuru yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı mesai arkadaşlarını hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Bir servis aracının yolcu almak için kapısını açtığı, motosikletli polislerin açılan kapıya çarpmamak için manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiği ileri sürüldü.
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