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Şişli'de mucize kurtuluş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

Bir apartmanın 4. katından otomobilin üzerine düşen kişinin, daha sonra ayağa kalkıp yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir apartmanın 4. katından otomobilin üzerine düşen kişinin daha sonra kalkıp yürüyerek karşı binaya geçmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, U.B.S (16), Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle sokaktaki otomobilin üzerine düştü.

Babası tarafından hastaneye kaldırılan U.B.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, gencin önce tellere takıldığı ve sokaktaki otomobilin üzerine düştüğü, sonra da ayağa kalkıp yürüyerek karşı binada camı açık olan pencereden içeriye girdiği, anne ve babasının aşağıya inerek çocuklarını sokakta aradığı görülüyor.

Bir mahalle sakini, çığlık sesiyle sokağa çıktığını belirterek, ''Genci arabanın üzerinde gördüm ve ardından kendiliğinden ayağa kalktı. Bilinci yerindeydi. Ailesi hemen alıp hastaneye götürdü.'' diye konuştu.

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