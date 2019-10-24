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ŞİŞLİ'DE MÜHÜRLÜ BİNADAKİ DAİRESİNE GİREN KADIN CAMA ÇIKARAK, EYLEM YAPTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:30 | Son Güncelleme

  İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hakkında yıkım kararı verilen ve boşaltılan 9 katlı binanın 8'nci katında oturan kadın kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia ederek cama çıkıp, eylem yaptı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hakkında yıkım kararı verilen ve boşaltılan 9 katlı binanın 8'nci katında oturan kadın kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia ederek cama çıkıp, eylem yaptı. Yaklaşık 4 saat camda kalan kadın ikna edilerek, indirildi.
26 Eylül de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Şişli, İzzetpaşa Mahallesi Pırlanta Sokakta bulunan 9 katlı binada hasar oluştu. Mühürlenerek boşaltılan binaya yıkım kararı çıktı. 8'inci katta oturan bina sakinlerinden Nimet O. mühürlü binaya girerek kendilerine kalacak yer gösterilmediği ve yardım yapılmadığını iddia edip, cama çakarak eylem yaptı. Polis olay yerinde şerit çekerken, itfaiye ekipleri de şişme branda açarak önlem aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yetkililerin olay yerine gelmesini isteyen kadının eylemi yaklaşık 4 saat sürdü. Nimet O. ikna edilerek, aşağıya indirildi.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ/
-Kadının camdan inmesi
-Ekiplerin açtıkları brandayı toplamaları
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ/
-Cama çıkan kadın
-Bina önünde toplanan kadın
-İtfaiye ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Açılan branda
-Genel ve detaylar

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