HABER

Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 19:55 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de, bir kişi, 8 yaşındaki oğluyla evinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutuldu.

Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, bir kişi, 8 yaşındaki oğluyla evinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutuldu. Oğlunun gözleri önünde karnından ve ayaklarından vurulan kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan polise teslim oldu.
Olay, Feriköy Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İsminin Ersin olduğu öğrenilen bir kişi, 8 yaşındaki oğluyla birlikte evinden dışarı çıktığı sırada, yanlarına bir kişi geldi. Adı öğrenilemeyen kişi, bir şey söylemeden, belinden çıkardığı tabancayla, Ersin adlı kişiye kurşun yağdırmaya başladı. Karnından ve ayaklarından yaralanan Ersin adlı kişi, kanlar içinde yere yığıldı.
Bu sırada, 100 metre uzaklıktaki polis merkezinde bulunan polis ekipleri, silah sesini duyarak olay yerine geldi. Saldırgan, olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu.
Polisin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıyı Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

(FOTOĞRAF)

Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutulduŞişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutulduŞişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Saman yüklü kamyon alev alev yandıSaman yüklü kamyon alev alev yandı
Kavşakta otomobil ile motosiklet çarıştı: 2 yaralıKavşakta otomobil ile motosiklet çarıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

G.Saray onu KAP'a bildirdi

G.Saray onu KAP'a bildirdi

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.