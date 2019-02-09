Şişli'de okul atölyesinde yangın

İSTANBUL (AA) - Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki prefabrik atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde bulunan 2 katlı prefabrik atölyede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

