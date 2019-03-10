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ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 22:53 | Son Güncelleme

Şişli'de bir otomobil alev alev yandı.

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de bir otomobil alev alev yandı. Sürücü ve çevredekilerin yangın tüpüyle söndürmeye çalıştığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında, Mecidiyeköy Meydanı'nda çıktı. Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü otomobilini sağa çekerek durdurdu. Sürücü aracından inince otomobil yanmaya başladı. Sürücü ve çevredekiler, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak bu çaba alevleri kontrol altına almaya yetmedi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
-Alevli yanan otomobil
-Yangın tüpüyle müdahale edenler
-Yaşanan panik
-İtfaiye ekiplerinin gelişi
-İtfaiye ekiplerinin yanan otomobile müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler

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