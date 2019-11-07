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Şişli'de otomobil evin salonuna daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 22:58 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna daldı.

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, evin duvarının bir bölümü yıkıldı.
Kaza, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak 35 Numaralı apartmanın giriş katında saat 20.30 sıralarından meydana geldi. İddialara göre, 34 SR 1578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobili eve daldı. Kazada, evin salonunun duvarı yıkıldı. O sırada salonda oturan Irak uyruklu yaşlı karı-koca şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Mahalle sakinlerinden olan bir kadın, "Yanlışlıkla fren yerine gaza basmış. Arabayı kaldırıma vurunca panikleyip fren yerine gaza basmış. Polis geldi, çekici geldi. Herhangi bir yaralanan falan yok" dedi.

(FOTOĞRAF)

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