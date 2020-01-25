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Şişli'de otomobil motosiklete çarptı: 1'i kadın, 2 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:16 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL(DHA) ŞİŞLİ'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralı kadın kırıldığı belirtilen bacağını tutarak uzun süre ağladı.
Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda bir otomobilin motosiklete çarpması sonucunda motosiklette bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kaza, Piyalepaşa Bulvarı üzeri Çağlayan istikametinde 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 PA 7877 plakalı otomobil, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Sultan Sokağı'na dönmek isterken Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametine seyir halinde olan Tuncay Boysal idaresindeki 34 AHL 800 plakalı motosiklete çarptı.

YARALI KADIN AĞLADI
Çarpmanın etkisiyle sürücü Tuncay Boysal ise yanındaki arkadaşı Berfin Hürcan yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların başında beklediği yaralılardan Berfin Hürcan'ın bacağını tutarak ağlaması kameralara yansıdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan motosiklet ve otomobil otoparka çekilirken otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"MOTOSİKLETİ FARK ETMEDİ"
Kazayı gören ve yaralılara yardıma koşan bir kişi, "Kasımpaşa'dan Çağlayan istikametine giden otomobil motoru fark etmedi. Muhtemelen telefonla oynuyordu ya da telefonla konuşuyordu. Motoru fark etmedi. Motora vurdu. Kadının ayağı kırıldı. Motorculara biraz daha dikkat göstersinler. Telefonları bıraksınlar" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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