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Şişli’de otomobil takla attı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 04:18 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkarak kaldırımdaki iki reklam panosu ve bir ağacı devirdikten sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şişli’de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde seyreden, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 34 NE 866 plakalı otomobil, Zincirlikuyu Mezarlığı önünde kaldırıma çıktı. Otomobil, iki reklam panosu ve bir ağacı devirdikten sonra takla attı.

Sürücü ve yanındaki arkadaşı otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü ile yanındaki B.K'yi çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapandı.

Kaza yapan araç ile devrilen ağaç ve iki reklam panosunun kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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2 yaralı polis Şişli takla atan otomobil trafik kazası

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